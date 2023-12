"Are You The One?"-Jana kam Sidars Liebesgeständnis zu früh!

Was hält sie davon? Derzeit suchen die Singles bei Are You The One? nach der großen Liebe. Sidar Sahin, der schon mal bei Make Love, Fake Love mitgemacht hatte, hat großes Interesse an Jana Klein. Der Student gestand ihr sogar schon, dass er Gefühle für sie hat und sich verliebt hat! Promiflash fragt bei Jana nach: Was sagt sie zu Sidars Liebesgeständnis?

"In dem Moment hat mich das sehr überrascht, habe einfach nicht damit gerechnet. Ich war in der Situation ein wenig überfordert", gibt Jana im Interview mit Promiflash zu. Die Krankenschwester habe sich zwar gefreut, aber konnte das nicht zurückgeben: "⁠In diesem Moment konnte ich die Gefühle nicht zu 100 Prozent erwidern, eine Woche ist mir da ein wenig zu schnell gewesen."

Moderatorin Sophia Thomalla (34) plauderte Sidars Gefühlslage in der Matching Night aus. Das hätte sich Jana lieber persönlich gewünscht. "Ich finde, das erste Liebesgeständnis ist etwas Besonderes, ich hätte es schöner gefunden, wenn ich es zuerst von Sidar erfahren hätte und nicht in dieser angespannten Situation", gibt sie zu.

Instagram / janakl__ Jana Klein, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / sidarsahin01 Sidar Sahin, Reality-TV-Darsteller

Instagram / janakl__ Jana Klein, "Are You The One?"-Kandidatin

