"Bachelor in Paradise"-Adela bereut freiwilligen Exit nicht

Sie würde sich immer wieder so entscheiden! Adela Smajic (30) hat in der diesjährigen Bachelor in Paradise-Staffel erneut nach ihrem Mister Right gesucht. Zwischen der ehemaligen schweizer Bachelorette und Max Wilschrey (28) funkte es auch direkt – die zwei konnten nach ihrem Einzug kaum noch die Finger voneinander lassen. Doch kurz vorm Finale entschieden sich die beiden dazu, das Paradies freiwillig zu verlassen und sich außerhalb weiter kennenzulernen. Im Promiflash-Interview verrät Adela jetzt, wie sie rückblickend über ihren Auszug denkt!

Wie die 30-Jährige im Gespräch mit Promiflash erklärt, sei ihr Heimweh der Grund für ihren Exit gewesen. Im Nachhinein wäre sie aber schon noch etwas länger geblieben: "Ich wäre gerne auf die Dreamdates gegangen." Dennoch bereut sie es nicht, mit Max die Show vorzeitig verlassen zu haben. "Kein einziges Dreamdate könnte das Gefühl ersetzen, nach so langer Zeit meine ganze Familie und meinen Hund in den Arm zu nehmen", betont Adela.

Durch ihren vorzeitigen Auszug aus dem Paradies konnten die beiden auch die Familiendates nicht erleben. Adela findet das schade – sie hätte gerne Max' Familie kennengelernt. "Es wäre mein Wunsch gewesen, bis zum Finale zu bleiben. Doch wie bereits erwähnt, war meine Sehnsucht nach meiner Familie stärker als der Wunsch, dort zu bleiben", macht sie gegenüber Promiflash deutlich.

RTL Max Wilschrey und Adela Smajic bei "Bachelor in Paradise"

RTL / Markus Hertrich Max, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2023

Bachelor in Paradise, RTL+ Adela und Max bei "Bachelor in Paradise"

