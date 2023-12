“Bauer sucht Frau”-Christoph und Lisa bleiben nur Freunde

Bei den beiden hat es nicht gereicht. Im Rahmen der Kuppelshow Bauer sucht Frau lernten sich Christoph und Lisa näher kennen. Obwohl die Pharmaziestudentin die Hofwoche mit dem Mutterkuhhalter auf drei Tage verkürzt hatte, schienen die beiden es kaum erwarten zu können, einander wiederzusehen und träumten sogar schon von einer gemeinsamen Zukunft. Aber reichen Christoph und Lisas Gefühle füreinander wirklich für eine Beziehung?

In der aktuellen Folge von "Bauer sucht Frau" sprechen der Veganer und die Studentin offen über ihre Gefühle. "Mir hat es hier richtig gut gefallen, es ist so schön hier und du hast dir so viel Mühe gegeben", schwärmt Lisa. Auch Christoph findet sie unglaublich toll und bezeichnet sie sogar als "Hauptgewinn", doch der "Zauber" fehle ihm noch. "Ich möchte dich auch unbedingt wiedersehen, aber bei mir geht das eher in eine freundschaftliche Richtung", gibt der 28-Jährige zu. Ein gebrochenes Herz lässt er nicht zurück – auch Lisa habe sich nicht verliebt. "Ich habe eine ganz tolle Freundin gewonnen", schlussfolgert Christoph.

Dabei sah es vor wenigen Wochen noch so rosig für die beiden aus. Während Christoph bereits über seinen Kinderwunsch sprach, träumte er auch von einer romantischen Hochzeit mit Lisa."Ich könnte mich nur glücklich schätzen, eine so tolle Frau an meiner Seite zu haben!", schwärmte der Feuerwehrmann von seiner Hofdame.

RTL Lisa und Christoph

RTL Christoph und Lisa bei "Bauer sucht Frau"

RTL Christoph und Lisa bei "Bauer sucht Frau"

