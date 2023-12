David Beckham hat nie Victorias echte Augenbrauen gesehen

Victoria Beckham (49) hat ein Geheimnis vor ihrem Mann! Das einstige Spice Girl geht schon seit vielen Jahren mit David Beckham (48) durchs Leben: 1999 gaben sich die Designerin und der Ex-Kicker das Jawort und haben insgesamt vier gemeinsame Kinder. Auch wenn sich die Familie blind versteht, gibt es offenbar ein Detail, das der Sportler nicht von seiner Frau kennt: David hat noch nie Victorias echte Augenbrauen gesehen!

"Mein Mann hat mich noch nie ohne meine Augenbrauen gesehen", scherzt Vic in ihrer neuen Allure-Coverstory. Darin spricht sie über ihre Vorliebe für Make-up und Glamour. Sie sei davon "besessen", den perfekten Augenbrauen-Look zu kreieren und verlasse nie das Haus, ohne sich vorher die Brauen nachzuzeichnen. Ihre kreative Ader habe sie schon früh entdeckt: "Wahrscheinlich war das Einzige, was ich in der Schule gut konnte, Kunst."

Dort hatte Victoria allerdings nicht immer nur positive Erfahrungen gemacht. Die 49-Jährige verriet in einem Interview für die britische Anti-Mobbing-Woche auf Instagram, dass sie in jungen Jahren Erfahrungen mit Mobbing machen musste. "Als ich aufwuchs, wurde ich in der Schule oft gemobbt", gab Vic zu. Deshalb bringe sie ihrer Tochter Harper (12) bei, wie wichtig es ist, freundlich zu sein und einzuschreiten, wenn jemand schikaniert wird: "Gerade wenn ein anderes kleines Mädchen alleine auf dem Spielplatz ist, denn das war einmal ihre Mama! [...] Ich bin so stolz darauf, eine starke und fürsorgliche Tochter aufzuziehen."

Getty Images Victoria Beckham

Getty Images Victoria und David Beckham

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

