Jenny Frankhausers Sohn ist bereit für den Kindergarten!

Jennifer Frankhausers (31) Sohn will offenbar sein eigenes Ding machen! Im September vergangenen Jahres ist die Influencerin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner Steffen König durfte sie einen Jungen auf der Welt willkommen heißen. Bald wird der kleine Damian sogar großer Bruder. Er scheint auch schon ziemlich selbstständig zu sein – Jenny ist sich deshalb sicher: Ihr Sohn ist bereit für den Kindergarten!

"Ich muss dazusagen, dass Damian mir/uns die schwere Entscheidung fast abgenommen hat", verrät Jenny in einer Instagram-Fragerunde. Er wolle allein in seinem Zimmer schlafen, seitdem er drei Monate alt ist. "Er wird durch uns nur gestört und schläft tatsächlich noch unruhiger, wenn wir im Raum sind", erklärt die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin. Außerdem langweile sich Damian oft zu Hause: "Sobald er unter Kindern ist, dreht er auf und spielt so süß mit anderen."

Da Jenny von zu Hause aus arbeite, sei sie eigentlich nicht darauf angewiesen, ihren Sohn in einem Kindergarten betreuen zu lassen. "Aber ich bin mir sicher, dass es meinem Schatz unter Kindern viel mehr Spaß macht. Danach ist Mami wieder voll und ganz da zum Spielen", betont die Schwester von Daniela Katzenberger (37).

