Nach acht Kindern: Anna-Maria Ferchichi verhütet jetzt!

Anna-Maria Ferchichi (42) und Bushido (45) sind seit über zehn Jahren ein Paar. Das Model und der Rapper haben sieben gemeinsame Kinder – die kleine Schwester von Sarah Connor (43) brachte aus einer früheren Beziehung einen Sohn mit in die Ehe. Ein weiteres Kind möchte die Beauty aber nicht, daher forderte sie ihren Mann auf, eine Vasektomie vornehmen zu lassen. Doch der "Sonnenbank Flavour"-Interpret sträubte sich dagegen. Nun hat das Ehepaar eine Lösung für das Verhütungsproblem gefunden!

"Wir haben uns heute darauf geeinigt, dass ich mir die Spirale einsetze – endlich mal nach einem halben Jahr", berichtet die achtfache Mama in ihrer Instagram-Story. Anna-Maria und der Musiker konnten sich lange nicht auf eine Empfängnisverhütung einigen: Die ehemalige Spielerfrau möchte keine Kondome verwenden, der Musiker hingegen hatte Vorbehalte gegen die Spirale oder eine Vasektomie.

Aktuell befindet sich die zehnköpfige Familie im Umzugsstress. Ein Restaurantbesuch im Viertel Dubai Hills habe das Paar so positiv überrascht, dass es sich entschied, umzuziehen. "Die ganze Umgebung und die Atmosphäre, das war einfach so schön und wir haben uns so wohlgefühlt", erzählte Bushido in seinem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi".

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

