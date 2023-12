So schick macht sich Adele für den Geburtstag ihres Liebsten

Adele Adkins (35) fand nach ihrer Scheidung von Simon Konecki (49), mit dem sie einen Sohn hat, eine neue Liebe: 2021 wurde bekannt, dass die Musikerin und Rich Paul (42) ein Paar sind. Angeblich sollen die Turteltauben auch schon verheiratet sein und sich gemeinsame Kinder wünschen. Nun feierte der Sportagent Geburtstag und seine Liebste war natürlich mit von der Partie. Adele machte sich schick für ihren Paul!

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die "Easy on Me"-Interpretin und ihren Partner beim Verlassen eines Lokals in West Hollywood. Der Unternehmer wurde 42 Jahre alt – Adele schmiss sich in ein tief ausgeschnittenes schwarz-weißes Kleid. Ihre welligen Haare fielen der Sängerin dabei sanft in den Ausschnitt. Besonders auffällig: Ein großer Klunker an ihrem linken Ringfinger. Bekannte Sportgrößen wie LeBron James (38) oder Anthony Davis waren ebenfalls vor Ort, um Paul zu feiern.

Der US-Amerikaner habe angeblich einen Ehevertrag vor der Trauung mit Adele unterzeichnen müssen. Die Ausnahmekünstlerin soll im Laufe der Jahre ein Vermögen von über 200 Millionen Euro angehäuft haben. Laut Radar Online haben die Freunde der Britin sie zu der schriftlichen Absicherung gedrängt.

Instagram / adele Rich Paul und Adele

Instagram / adele Adele Adkins, Musikerin

MEGA Rich Paul und Adele im November 2023

