"Waffe an Kopf": Gloria Glumac war in einer Horror-Beziehung

Sie musste viel durchmachen! Gloria Glumac ist ein bekanntes TV-Sternchen. Die Blondine nahm bereits an diversen TV-Shows wie Das große Promi-Büßen oder Temptation Island teil. In den Sendungen konnte die Influencerin nicht mit ihrem sonnigen Gemüt punkten: Vor allem ihr Verhalten bei Prominent getrennt sorgte für Entsetzten bei den Fans: Sie brachte ihren Ex Nikola Glumac sogar zum Weinen. Nun rechtfertigt Gloria ihre vergangenen Fauxpas mit traumatischen Erlebnissen!

In ihrer Instagram-Story schüttet sie den Followern ihr Herz aus: "Es ist so, dass ich mit einem Narzissten zusammen war." Gloria sei von dem nicht namentlich genannten Ex-Freund unter anderem mit Hundefutter beschmissen und geschlagen worden. "Die Spitze war dann, dass er mir eine geladene Waffe an den Kopf gehalten hat, da hab ich dann gemerkt: ‘Ok Gloria, schau, dass du irgendwie aus dieser Situation lebendig rauskommst'." Die erlebten Traumata haben bei Gloria Spuren hinterlassen: "Ich hab tatsächlich einen Knacks abbekommen in dieser Beziehung."

Bei Promi-Büßen bandelte die Tattoo-Liebhaberin mit Skandal-Bauer Patrick Romer (28) an. Nachdem der Landwirt die Show hatte verlassen müssen, fackelte die 28-Jährige nicht lange und packte ebenfalls ihre Koffer. Bei den Zuschauern kam ihre Entscheidung gar nicht gut an: "Welche selbstbewusste Frau läuft so einem Kerl nach", zeigte sich ein Fan enttäuscht auf X.

RTL Gloria Glumac bei "Temptation Island"

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar

RTL / Frank Beer Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

