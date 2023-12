Wie war es für Simone Biles, in Pflegefamilie aufzuwachsen?

Sie gewährt tiefe Einblicke in ihre Kindheit. Im Alter von sechs Jahren hatte Simone Biles (26) das Turnen ausprobiert – und ihr Talent wurde direkt erkannt. Mit 30 Weltmeisterschaftsmedaillen und sieben Medaillen bei den Olympischen Spielen ist die US-Amerikanerin inzwischen die erfolgreichste Turnerin der Welt. Ihr Weg nach ganz oben war allerdings nicht immer leicht: Simone spricht über ihre Erfahrungen als Pflegekind.

Im Interview mit CNN spricht die 26-Jährige über ein Thema, das ihr sehr am Herzen liegt. "Als meine Geschwister und ich in eine Pflegefamilie kamen, hatte unsere leibliche Mutter mit Drogen- und Alkoholmissbrauch zu kämpfen", verrät sie. Zu diesem Zeitpunkt sei die Profisportlerin gerade mal drei Jahre alt gewesen.

Viel sei Simone aus dieser Zeit nicht im Gedächtnis geblieben. "Ich erinnere mich nur daran, dass wir als Kinder so hungrig waren und dann erinnere ich mich an diese Katze, die gefüttert wurde und nicht wir", denkt Simone zurück. Glücklicherweise sei sie dann aber zusammen mit ihren Geschwistern in eine Pflegefamilie aufgenommen worden – für sie sei das die beste Zeit gewesen: "Wir waren einfach so aufgeregt."

Anzeige

Getty Images Simone Biles im August 2023

Anzeige

Getty Images Simone Biles, Turnerin

Anzeige

Getty Images Simone Biles im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de