Bei "Strictly Come Dancing": Motsi traf auf Prinzessin Kate!

Motsi Mabuse (42) traf noch einen weiteren Royal! Die Tanztrainerin sitzt nicht nur in der Jury der deutschen Tanzsendung Let's Dance, sondern auch in dem britischen Äquivalent Strictly Come Dancing. Die Mitglieder des britischen Königshauses hatten in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus gemacht, Fans der Show zu sein. Die Wertungsrichterin kam sogar schon mit König Charles III. (75) ins Gespräch. Nun traf Motsi auch auf Prinzessin Kate (41) und ihre Kinder!

Hinter den Kulissen von "Strictly Come Dancing" erwartete die Tänzerin nun ziemlich hoher Besuch – sie traf auf Kate sowie ihre beiden jüngsten Kinder Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5)! "Letzte Woche habe ich die Familie kennenlernen dürfen. Sie sind heimlich in das Studio gekommen. Das war ein Riesending. Sie sind große Fans", plaudert Motsi bei "Dalli Dalli – die Weihnachtsshow" aus.

"Kate machte Fotos von den Kindern auf den Sitzen der Juroren. Sie wirkte sehr entspannt und hatte immer ein Lächeln auf den Lippen", berichtete ein Insider gegenüber The Sun von dem royalen Besuch am Set. Insbesondere der Nachwuchs habe sich sehr darüber gefreut und verraten, dass sie samstags immer "Strictly Come Dancing" schauen würden. Während Charlotte mit der Punktetafel herumgespielt habe, soll sich ihr kleiner Bruder in der Kostümabteilung eine Krone aufgesetzt haben.

