Motsi Mabuse sprach mit König Charles über UK-"Let's Dance"!

Motsi Mabuse (41) kommt aus dem Schwärmen kaum heraus! Der Tänzerin wurde am Mittwoch eine große Ehre zuteil: Im Zuge seines Staatsbesuchs in Deutschland durfte die Let's Dance-Jurorin König Charles III. (74) treffen – bei einem Staatsbankett im Schloss Bellevue lernte sie den britischen Monarchen kennen. Doch worüber redet man mit einem echten Royal? Motsi verrät jetzt, welche Gesprächsthemen auf den Tisch kamen.

Gegenüber Bild lässt die gebürtige Südafrikanerin den Abend Revue passieren: "Für meinen Ehemann und mich war es eine große Ehre!" Mit den Blaublütern habe sie unter anderem über ihren Job bei Strictly Come Dancing gesprochen – und sei ganz überrascht gewesen: "Ihre Königlichen Hoheiten sind bestens über 'Strictly Come Dancing' informiert!" Motsi habe Charles zudem gefragt, ob die Show mal im Buckingham Palace stattfinden könne, fügt sie hinzu: "Ich halte es nicht für unmöglich, dass dieser Traum vielleicht in der Zukunft Wirklichkeit wird."

Motsi und ihr Mann Evgenij Voznyuk sind nicht die einzigen Promis, die Charles und Camilla (75) am Mittwoch treffen durften. Auch Campino (60) von den Toten Hosen, Angela Merkel (68) und weitere Politiker waren zu dem Bankett eingeladen – und lernten den König Großbritanniens sowie seine Ehefrau vor Ort kennen.

König Charles III. beim Staatsbesuch in Deutschland 2023

Evgenij Voznyuk, Motsi Mabuse, König Charles und Gemahlin Camilla im März 2023

Campino beim Staatsbankett mit König Charles III., Berlin 2023

