Hahn im Korb? Gerrit hat drei "Are You The One?"-Matches!

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. In Folge neun von Are You The One? fand die Gruppe das erste Perfect Match der Staffel. Wilson und Shelly lagen mit ihrem Bauchgefühl richtig und verließen die Show gemeinsam. Die Glückssträhne der Single-Ladys und Single-Männer sollte anhalten – denn für zwei andere Turteltauben ging es ebenfalls in die Matchbox. Gerrit und Tais sind das zweite Dreamteam!

Die zwei kamen sich beim Date näher und scheinen echte Gefühle füreinander entwickelt zu haben – umso doller freuten sich die beiden, dass sie ein Perfect Match sind. "Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass das in die ernste Schiene rutscht", erklärte Gerrit im Einzelinterview. Zu dem Zeitpunkt ahnte der Student noch nicht, dass laut Expertenmeinung noch eine andere Frau aus der Villa zu ihm passt. Moderatorin Sophia Thomalla (34) verkündete die frohe Botschaft: "Du bist der Mann mit den drei Perfect Matches!"

Somit stand fest, welche der Frauen die Zweite im Bunde ist. "Melanie, du bist genauso wie Tais das Perfect Match von Gerrit. Da du nicht zusammen mit ihm in der Matchbox warst, wirst du die Villa ohne einen Cent verlassen", teilte Sophia der 23-Jährigen mit. Die Zürcherin konnte es nicht fassen: "Ich hätte das nicht erwartet."

Anzeige

RTL / Frank Beer Tais, Kandidatin bei "Are You The One"

Anzeige

RTL / Frank Beer Gerrit Kleinz, Kandidat bei "Are You The One"

Anzeige

RTL / Frank Beer Melanie, Kandidatin bei "Are You The One"

Anzeige

Wie findet ihr Gerrit und Tais als Perfect Match? Total süß! Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de