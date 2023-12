Mama June kämpft mit Annas Ex um das Sorgerecht ihrer Enkel

Sie will ihre Enkeltöchter bei sich haben. Vergangene Woche wurde bekannt, dass Anna Cardwell (✝29) verstorben ist. Die Schwester von Honey Boo Boo (18) war an Krebs erkrankt – sie hinterließ ihren Ehemann Eldridge und zwei Töchter. Die ältere der beiden, Kaitlyn, lebt seit dem Tod ihrer Mutter bei ihrer Oma June Shannon (44). Ihre Schwester Kylee wächst bei ihrem Vater auf, der nun auch das Sorgerecht für Kaitlyn haben möchte. Doch Mama June ist auf alles vorbereitet und kämpft um ihre Mädchen!

Wie bereits berichtet wurde, ist es gut möglich, dass es zwischen Annas Ex und ihrer Mutter zu einem Streit vor Gericht kommen könnte. June ist sich dessen bewusst, wie sie gegenüber TMZ erklärte. Laut der 44-Jährigen wolle Kaitlyn bei ihren Großeltern bleiben. June bestehe darauf, dass die Entscheidung gegen sie als Vormund "gegen ihre Wünsche gehen würde."

Obwohl Kaitlyn nicht seine leibliche Tochter ist, will Michael Cardwell für sie sorgen. In Gerichtsdokumenten, die The Sun vorliegen, stellte er einen Antrag auf Sorgerecht. Er gibt an, dass er in der Vergangenheit "eine dauerhafte, eindeutige, engagierte und verantwortungsvolle elterliche Rolle" für die Elfjährige eingenommen habe.

MEGA Anna Cardwell und ihre Familie bei der Chemotherapie im April 2023

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell und ihre Familie im Oktober 2020

Getty Images June Shannon in Los Angeles, 2018

