Schlechter Zustand: Céline Dion fehlt Kontrolle über Muskeln

Wie steht es um Céline Dions (55) Gesundheit? Im Dezember des vergangenen Jahres machte die Sängerin öffentlich, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet. Dabei handelt es sich um eine Muskelerkrankung, bei der die Mobilität durch Krämpfe eingeschränkt wird. Sie hatte deswegen sogar ihre Tour abgesagt. Ihrer Schwester Claudette (75) zufolge habe sich ihr Zustand in den darauffolgenden Monaten kaum verbessert. Nun gibt sie neue Details preis.

"Sie arbeitet hart, aber sie hat keine Kontrolle über ihre Muskeln. Was mir das Herz bricht, ist, dass sie immer diszipliniert war", verriet Claudette gegenüber 7 Jours. Es sei Célines großer Traum, wieder auf die Bühne zurückzukehren. "In welchem Maß? Ich weiß es nicht", erzählte die 75-Jährige weiter. Die Untersuchungen laufen. Da die Krankheit äußerst selten ist, seien die Fortschritte jedoch eher schleppend.

Doch die "My Heart Will Go On"-Interpretin hat neben ihrer Familie viele Fans, die ihr zur Seite stehen. Sie lassen ihr über ihre Wohltätigkeitsorganisation Fondation Maman Dion wohl unzählige Nachrichten zukommen. "Einige Leute haben die Hoffnung verloren, weil es sich um eine Krankheit handelt, die nicht sehr bekannt ist. Wenn sie wüssten, wie viele Anrufe die Stiftung wegen Céline erhält! Die Leute sagen uns, dass sie sie lieben und für sie beten", erklärte Claudette.

Céline Dion, Sängerin





