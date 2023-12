Schon wieder: Thomas Gottschalk schießt gegen Shirin David

Er kann es nicht lassen! In seiner letzten Wetten, dass..?-Show war Thomas Gottschalk (73) mit Shirin David (28) aneinandergeraten. Dafür hatte der Moderator einen heftigen Shitstorm kassiert. Er betonte zwar bereits, dass er seine schlecht gewählten Worte keineswegs böse gemeint habe, doch die beiden scheinen sich noch nicht so richtig vertragen zu haben. Nun kann Thomas sich eine Spitze gegen Shirin wieder nicht verkneifen.

Wie schon in seiner Show geht es in Thomas' erneuter Kritik um das Thema Feminismus. Shirin hatte bei "Wetten, dass..?" betont, strenge Feministin zu sein und dass ihr Aussehen darüber nichts aussage. Nun erklärt der Showmaster im Podcast "Die Supernasen": "Shirin sieht ja nicht mehr so aus, wie sie einmal ausgesehen hat. Und man kann mir nicht erzählen, dass es ein Zeichen von Feminismus ist, wenn man sich hübscher machen lässt." Zum Vergleich verweist er auf Alice Schwarzer (81), eine von Deutschlands bekanntesten Feministinnen. Der Journalistin sehe man das "irgendwie an", weil sie ihr Aussehen nie operativ verändert habe.

Schon bei "Wetten, dass..?" war Thomas gewaltig ins Fettnäpfchen getreten, als er gefunden hatte, man sehe Shirin weder an, ein Opernfan noch eine Feministin zu sein. "Warum denn nicht? Weil ich gut aussehe? [...] Ich möchte sagen, als Feministin können wir gut aussehen, klug sein und eloquent und wunderschön zugleich", hatte die Sängerin daraufhin pikiert klargestellt.

RTL / Stefan Gregorowius Thomas Gottschalk in der Show "Disney100 – Die große Jubiläumsshow"

Instagram / shirindavid Shirin David im Halbfinale von "The Voice of Germany"

Getty Images Helene Fischer, Shirin David und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass.. ?"

