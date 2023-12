Schwangere Frau in Notaufnahme: Peter Andre war besorgt!

Peter Andre (50) gehen gerade viele Gedanken durch den Kopf. Eigentlich hat der Sänger allen Grund zur Freude: Seine Frau Emily ist schwanger. Das ist für die beiden das dritte gemeinsame und für Peter bereits das fünfte Kind. Momentan machen sich die Eltern jedoch große Sorgen um ihren Nachwuchs. Die Britin musste in die Notaufnahme. Peter lässt das Ganze nun Revue passieren.

Der 50-Jährige hätte an dem Tag eigentlich einen Auftritt gehabt. Doch dann bekam er einen Anruf, dass Emily im Krankenhaus ist. "Es war wirklich besorgniserregend und ich bin natürlich sofort zu ihr gefahren, um sie zu unterstützen, aber zum Glück war alles in Ordnung", erinnerte sich Peter im Interview mit OK!. Für seine Liebste sei das Ganze ein Wechselbad der Gefühle gewesen: "Aber sie beklagt sich nie, sie macht einfach weiter."

Nicht nur die Eltern, sondern auch die Geschwister sind schon total gespannt auf das Baby. Erst vor wenigen Wochen hatte Peters Tochter Princess, die aus seiner Beziehung mit Katie Price (45) hervorging, in einem Interview mit dem Magazin betont, dass sie die Geburt kaum abwarten könne: "Ich bin, ehrlich gesagt, so aufgeregt. Ich liebe Babys wirklich, sie sind einfach so süß, also freue ich mich wirklich darauf."

Anzeige

Getty Images Peter Andre im Juli 2019 in London

Anzeige

Getty Images Emily MacDonagh und Peter Andre, 2019

Anzeige

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Familie im Dezember 2022

Anzeige

Denkt ihr, dass sich Emily bald selbst mit einem Update meldet? Ja, davon gehe ich aus. Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de