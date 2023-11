Peter Andre wird fünffacher Vater: Das sagt Tochter Princess

Sie wird zum vierten Mal große Schwester. Peter Andre (50) war von 2005 bis 2009 mit Katie Price (45) verheiratet gewesen. Aus der geschiedenen Ehe gingen zwei Kinder hervor: Princess (16) und Junior Andre (18). Nach der gescheiterten Beziehung lernte der Sänger seine jetzige Frau Emily MacDonagh kennen, mit der er jetzt den dritten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Was seine Tochter Princess wohl zu den Babynews sagt?

Gegenüber dem OK! Magazine verriet der Teenager: "Ich bin ehrlich gesagt so aufgeregt. Ich liebe Babys wirklich, sie sind einfach so süß, also freue ich mich wirklich darauf." Ob Princess ihrem Geschwisterchen die Windeln wechseln wird? "Ich würde nicht sagen, dass ich voll an Bord bin. Nein, das war nur ein Scherz", erklärte sie. Allerdings sei sie sich sicher, dass sie eine "gute, große Schwester" sei und sich auf jeden Fall um den Familienzuwachs kümmern werde.

Im Oktober hatte Peter voller Freude verkündet, wieder Vater zu werden. "Die Kinder sind so aufgeregt. Ebenso wie wir", hatte der Musiker unter dem Instagram-Beitrag geschwärmt. Wann ihr Baby das Licht der Welt erblicken soll, ist nicht bekannt. Ebenso wie das Geschlecht des Babys.

Instagram / peterandre Peter Andre mit seinen Kindern Princess und Junior, Februar 2023

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Tochter Princess

Instagram / https://www.instagram.com/peterandre Peter Andre, TV-Persönlichkeit

