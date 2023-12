Sie packt aus: Das hält Anna Rossow von den neuen Bachelors!

Sie teilt ihre ehrliche Meinung! Anna Rossow (35) fand bei Der Bachelor 2022 ihre große Liebe und ist seither glücklich mit ihrem Freund Dominik Stuckmann (31), der ihr damals die letzte Rose schenkte. Aber was hält die TV-Bekanntheit vom Sendungskonzept mit gleich zwei Rosenkavalieren? Diese und weitere Fragen beantwortet die Beauty jetzt – Anna plaudert im Interview mit Promiflash über Die Bachelors!

Die Rosen-Gewinnerin verrät gegenüber Promiflash: "Für die Frauen wird es ein Vorteil sein, da sie die Auswahl haben mit zwei Männern. Es wird dadurch für Diskussionsstoff gesorgt." So käme es darauf an, wie das im Format gehandhabt werde. "Ich denke nicht, dass die beiden immer gleichzeitig Dates haben werden, es bleibt also spannend!", behauptet Anna und ist sich unsicher: "Es könnte Streit zwischen den Männern geben. Ich denke aber nicht, dass sie sich in die Haare bekommen."

Anders als ihre Ex-Bachelor-Kolleginnen hat die 35-Jährige dabei keinen klaren Favoriten: "Schwere Entscheidung! Das kann ich noch nicht sagen!", gibt sie zu und erklärt gegenüber Promiflash: "Viele sagen, dass die beiden sich ähneln, ich glaube, dass sie sich zwar optisch ähnlich sehen, sich charakterlich aber unterscheiden!" Und Anna nimmt an: "Wenn man die beiden als Lady vor Ort oder als Zuschauer vor dem TV kennenlernt, wird es relativ schnell gehen, dass man die beiden unterscheiden kann."

Instagram / anna_rossow_ Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei "Der Bachelor"

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann mit den Bachelor-Girls in der siebten Nacht der Rosen

RTL / Benno Kraehahn Dennis Gries und Sebastian Klaus, "Die Bachelors"

