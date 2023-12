Termin bekannt: "Die Bachelors"-Staffel startet schon bald

Die Bachelors gehen schon bald auf Flirtkurs! Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass im nächsten Jahr nicht nur ein Bachelor, sondern gleich zwei Rosenkavaliere auf die Suche nach ihrer Mrs. Right gehen werden. Die Männer der Begierde sind Dennis Gries und Sebastian Klaus. Sie kannten sich vorher nicht, wollen sich in der Sendung aber fleißig austauschen – auf einen großen Konkurrenzkampf haben sie eher keine Lust. Doch ab wann ist das Ganze endlich im TV zu sehen?

Wie RTL nun bekannt gibt, müssen sich die Fans nicht mehr allzu lange gedulden. "Am 17. Januar könnt ihr die erste Folge bei RTL schauen und schon eine Woche vorher in der Preview auf RTL+ streamen", teilt der Sender auf Instagram mit. Um welche Uhrzeit das Dating-Format laufen wird, ist hingegen noch ungewiss. In den vergangenen Jahren wurden die Folgen stets um 20:15 Uhr gesendet.

Auf welche Ladys Dennis und Sebastian treffen werden, ist noch nicht bekannt. Die ehemaligen Kandidatinnen haben aber schon einen klaren Liebling: Sebastian. "Er hat eine tolle Ausstrahlung und ein zauberhaftes Lächeln", schwärmte zum Beispiel Stephie Stark (28) im Interview mit Promiflash. Leyla Lahouar findet das ebenfalls: "Der Sebastian wäre jetzt so auf den ersten Blick mein Favorit."

