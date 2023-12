Erste Bilder nach Schuldspruch: Wie geht es Jonathan Majors?

Jonathan Majors (34) wird zur Verantwortung gezogen. Hinter dem Schauspieler liegen harte Wochen. Alles begann im März, als er wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt gegenüber seiner Partnerin verhaftet worden war. Es folgten Anschuldigungen von beiden Seiten, der Fall ging vor Gericht. Am Montag wurde der Hollywoodstar schließlich wegen Körperverletzung schuldig gesprochen. Nun gibt es erste Bilder nach dem Urteil – und Jonathan wirkt recht entspannt.

TMZ liegen jetzt Fotos vor, die den US-Amerikaner am Tag nach der Gerichtsentscheidung zeigen. Jonathan spaziert mit einem Kaffee in der Hand durch New York und lässt sich den Ärger der vergangenen Wochen nicht anmerken. Sein Gesicht versteckt er aber dennoch hinter einer Sonnenbrille.

Das Strafmaß in Jonathans Fall wurde noch nicht festgelegt. Vergehen dieser Art können in New York mit bis zu einem Jahr Haft geahndet werden – laut einem Rechtsexperten ist das in Jonathans Fall aber unwahrscheinlich. Stattdessen sei eine Berufung eine mögliche Reaktion auf das Urteil.

Anzeige

Getty Images Jonathan Majors im März 2023

Anzeige

Getty Images Jonathan Majors, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jonathan Majors bei der Premiere von "Creed"

Anzeige

Wie wirkt Jonathan Majors auf euch auf den Fotos nach dem Urteil? Entspannt, man sieht ihm den Stress nicht an. Er wirkt schon verunsichert. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de