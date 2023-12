Familien-Lunch: König Charles läutet schon Weihnachten ein

Das britische Königshaus ist bereits in feierlicher Stimmung! Alle Jahre wieder wird auch in der Familie von König Charles III. (75) das Weihnachtsfest zelebriert. Dabei halten sich die Royals stets an ihre Traditionen, wie den gemeinsamen Spaziergang zur christlichen Messe in Sandringham. Und in diesem Jahr ist die Vorfreude offenbar schon so richtig groß: Denn Charles läutete die Feiertage nun mit einem vorweihnachtlichen Mittagessen ein!

Aktuelle Fotos, die Hello! vorliegen, zeigen einige Mitglieder der Blaublüter auf dem Weg zum König. Prinz Edward (59) und Ehefrau Sophie Wessex (58) sowie Tochter Louise (20) kamen gemeinsam im Auto in Windsor Castle an. Ihnen folgte Edwards ältere Schwester Prinzessin Anne (73): Die 73-Jährige war in Begleitung ihres Mannes Timothy Laurence (68).

Mit dem Mittagessen führt Charles die Tradition seiner verstorbenen Mutter fort: Auch Queen Elizabeth II. (✝96) hatte ihre Familie stets vor den Feiertagen zum Lunch empfangen. Die Bräuche der Königin weiterleben zu lassen, soll dem König sehr wichtig sein.

Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward im März 2023

Getty Images Timothy Laurence und Prinzessin Anne im Juli 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. und König Charles III im Dezember 2019

