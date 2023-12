Herzogin Meghan macht im Netz Werbung für eine Kaffeemarke

Damit hat wohl keiner gerechnet. Im März 2020 zogen Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) in die USA, um sich dort ein neues Leben fernab jeglicher royaler Verpflichtungen aufzubauen. Neben einem eigenen Podcast und Netflix-Produktionen baut sich die einstige "Suits"-Darstellerin wohl noch ein weiteres Standbein auf – und steht dafür wieder vor der Kamera. Meghan überrascht ihre Fans mit ihrem Auftritt in einer Kaffee-Werbung.

"Verdammt, ihr haltet uns im Moment ganz schön auf Trab! Wir mussten uns Verstärkung holen", schreibt der Account des Kaffeeunternehmens Clevr auf seinem Instagram-Profil zu einem Video. Der Clip beginnt mit einem Rundgang von Mitbegründerin Hannah Mendoza, die durch die verschiedenen Abteilungen führt. Vor allem ein Detail fällt dabei auf: Meghan huscht immer wieder durchs Bild. In einem unauffälligen, legeren Look mit Brille fällt sie dabei fast nicht auf. Auch der Grund für ihren überraschenden Auftritt ist schnell gefunden. Die Herzogin von Sussex ist nicht nur Kaffeeliebhaberin, sondern auch Investorin des Unternehmens.

Ob sich Meghan und Harry auf Dauer von den Royals abwenden, bleibt ungewiss. Ein Insider behauptete zuletzt gegenüber Life & Style, das Ehepaar würde an einer Versöhnung mit der Königsfamilie und einer kleinen Rückkehr in den Palast arbeiten. Demnach planen sie, acht Monate im Jahr in Kalifornien zu leben und in der verbleibenden Zeit eine Wohnung im Kensington Palace zu mieten.

Getty Images Herzogin Meghan, 2023

Getty Images Herzogin Meghan, 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games in Düsseldorf, September 2022

