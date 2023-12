Krass! Fabio De Pasquale gewinnt eine internationale TV-Show

Er nimmt den Sieg mit nach Hause! Fabio De Pasquale war vor allem durch seine Teilnahme an Temptation Island im Jahr 2021 bekannt geworden. Erst dann ging es für den gebürtigen Italiener so richtig los. Mittlerweile ist er fester Bestandteil der Reality-Daily-Soap B:REAL – Echte Promis, echtes Leben. Wird er jetzt international durchstarten? Fabio ist nämlich der Sieger der diesjährigen "All Star Shore"-Staffel!

Nachdem er an Reality Shore teilgenommen hatte, qualifizierte er sich für "All Star Shore". Dort traten zahlreiche Trash-Sternchen aus aller Welt gegeneinander an. So unter anderem auch Chase De Moor, der durch Finger weg! bekannt geworden ist. Im Finale muss Fabio gegen den US-Amerikaner antreten. Sie liefern sich ein spannendes Duell mit Schere, Stein, Papier! Ein Clip auf Instagram zeigt: Fabio schlägt Chase – und darf somit 150.000 Dollar einstecken!

"Mir fehlen die Worte, dieses Geld hat mein Leben verändert", zeigt er sich total überwältigt von seinem Sieg. Auch die Fans sind begeistert – vor allem aber von Fabios Englischkenntnissen. "Fabio, dein Englisch macht dich ein bisschen sexy" und "Ist noch jemand überrascht, dass Fabio Englisch kann?", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare auf Social Media.

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, Realitystar

Instagram / chasedemoor Chase De Moor, TV-Star

Instagram / fabio_de_pasquale Fabio De Pasquale, "Temptation Island"-Bekanntheit

