Nach Baby-News: Robert Pattinson verkauft eine Immobilie!

Robert Pattinson (37) und Suki Waterhouse (31) sind seit 2018 ein Paar. Der Twilight-Star und das Model begeisterten ihre Fans vor Kurzem mit süßen Nachrichten. Die "The Bad Batch"-Darstellerin ist schwanger! Für den Schauspieler und seine Liebste ist das der erste gemeinsame Nachwuchs. Eine gemeinsame Bleibe haben die beiden Briten vor rund einem halben Jahr gefunden: Die werdenden Eltern wohnen derzeit in London. Doch was passiert mit Roberts Anwesen in Los Angeles?

Laut People verkauft der 37-Jährige sein millionenschweres Anwesen, das seit fast einem Jahrzehnt in seinem Besitz war. Die Transaktion soll ohne großes Aufsehen vonstattengegangen sein. Das Haus war im Ranch-Stil erbaut worden und besitzt zwei Schlafzimmer mit zwei Bädern. Dem neuen Besitzer stehen knapp 2.000 Quadratmeter zur Verfügung, inklusive Pool und Terrasse. Ein großes Holztor am Ende der Auffahrt und zahlreiche Hecken garantieren Privatsphäre.

Aktuell spekulieren die Fans, ob bei den werdenden Eltern auch bald die Hochzeitsglocken läuten. Suki und Robert wurden Mitte Dezember beim Spaziergang durch London gesichtet – der Klunker an ihrer Hand zog dabei alle Blicke auf sich. Hat der "Remember Me"-Darsteller etwa um die Hand seiner schwangeren Freundin angehalten?

Anzeige

ActionPress Robert Pattinson und Suki Waterhouse

Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

Anzeige

Backgrid / ActionPress Suki Waterhouse und Robert Pattinson in New York, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de