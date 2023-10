So läuft das Zusammenwohnen bei Suki und Robert Pattinson

Zwischen Robert Pattinson (37) und Suki Waterhouse (31) läuft es offenbar richtig rund! Die beiden Schauspieler sind schon seit 2018 ein Paar. Im vergangenen Jahr hatten der Twilight-Star und seine Liebste dann auch ihren ersten Auftritt auf dem Red Carpet zusammen. Mittlerweile wohnen sie seit etwa sechs Monaten gemeinsam in London. Jetzt plaudert Suki darüber, wie es ist, mit Robert zusammenzuwohnen!

In dem Podcast "Driven Minds: A Type 7" spricht das Model über die neue Lebenssituation. "Es fühlt sich nicht wie eine verrückte Sache an. Und ich habe großes Glück, weil er das Durcheinander und das Chaos akzeptiert", gibt Suki zu. Offenbar kann Robert sogar gut damit umgehen, dass sie nicht die ordentlichste Person ist! "Er findet es irgendwie charmant. Darüber bin ich sehr glücklich", schwärmt sie weiter.

In dem Podcast erzählt Suki aber außerdem auch davon, wie die Kennenlernphase mit Robert war. Denn kurz vorher war die "Daisy Jones & The Six"-Darstellerin noch in einer anderen Beziehung gewesen, die nicht gut endete. "Ich wurde geghostet und habe mich von jemandem getrennt, mit dem ich ein Jahr zusammen war, das war ziemlich schlimm", erinnert sie sich. Dann habe sie sich erst mal Zeit für sich genommen, bis sie schließlich den "Batman"-Darsteller traf. Das habe sich "sehr besonders angefühlt".

Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Rahmen der Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Rahmen der Met Gala 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de