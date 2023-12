Nach dem Urteil: Jonathan Majors und Meagan landen in L.A.

Sie halten zusammen! Vor wenigen Tagen fiel in New York das Urteil in dem seit März laufenden Prozess von Jonathan Majors (34) und seiner Ex-Freundin Grace Jabbari. Der Marvel-Star wurde wegen Körperverletzung und Belästigung schuldig gesprochen. Die neue Frau an seiner Seite, Schauspielerin Meagan Good (42), scheint weiterhin hinter ihm zu stehen. Gemeinsam flogen Jonathan und seine Freundin nach Los Angeles!

Wie TMZ berichtete, setzte das Flugzeug am späten Dienstagabend auf dem Rollfeld des US-Bundesstaates auf. Auf den Aufnahmen sind Jonathan, Meagan und mindestens eine weitere Person aus seiner Crew zu sehen, wie sie von Bord gehen. Es scheint so, als wären sie privat gereist, denn andere Fluggäste waren wohl nicht dabei.

Für das Paar sind es schwerwiegende Zeiten. Doch Meagan unterstützt die Hollywood-Bekanntheit offenbar so gut es geht. Sowohl während des Prozesses als auch beim Verlassen des Gerichts war Jonathan von ihr begleitet worden. Trotzdem war der Schuldspruch vermutlich für beide ein Schock gewesen, denn auch sie hatte enttäuscht gewirkt.

Anzeige

Getty Images Jonathan Majors bei der Premiere von "Creed"

Anzeige

Getty Images Jonathan Majors vorm Gericht in New York im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Meagan Good, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de