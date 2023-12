Jonathan Majors' Freundin hält nach Schuldspruch fest zu ihm

Sie stärkt ihm nach wie vor den Rücken. Jonathan Majors (34) hat in den vergangenen Monaten für einige Schlagzeilen gesorgt: Der Schauspieler soll gegenüber seiner Ex-Freundin Grace Jabbari im März dieses Jahres handgreiflich geworden sein, weswegen diese ihn angeklagt hatte. Inmitten der Körperverletzungsvorwürfe kam er mit seiner neuen Freundin Meagan Good (42) zusammen. Am Montag wurde Jonathan für schuldig erklärt – Meagan war dabei an seiner Seite!

Page Six liegen Aufnahmen aus dem Gerichtsgebäude in New York vor, kurz nachdem der 34-Jährige am Montag für schuldig befunden wurde. Jonathan wirkt in dem Clip mürrisch – mit finsterer Miene läuft er schnell an den Fotografen vorbei. Meagan weicht dabei nicht von seiner Seite und hält seine Hand fest in ihrer. Aber auch die 42-Jährige macht einen enttäuschten Eindruck. Offenbar war der Schuldspruch für beide ein Schock.

Jonathan besteht immer noch auf seiner Unschuld. Das wird auch in einem Statement seiner Anwältin deutlich. "Herr Majors ist Gott, seiner Familie, seinen Freunden und seinen Fans dankbar für ihre Liebe und Unterstützung während dieser erschütternden acht Monate. Herr Majors hat immer noch Vertrauen in den Prozess und freut sich darauf, seinen Namen vollständig reinzuwaschen", heißt es in der Erklärung, die People vorliegt.

