Deshalb schuldete Iris Klein Jürgen nach Promi BB 2.000 Euro

Wettschulden sind Ehrenschulden! Auch in diesem Jahr hausten wieder einige Realitystars für zwei Wochen im berühmt-berüchtigten Promi Big Brother-Container. Zu den Bewohnern der härtesten Promi-WG-Deutschlands gehörten unter anderem auch Iris Klein (56) und Jürgen Milski (60). Um sich die Langeweile zu vertreiben, schlossen die Mutter von Daniela Katzenberger (37) und das Big Brother-Urgestein einige Wetten ab – und die kamen Iris teuer zu stehen!

"Angefangen hat es damit, dass Iris und ich erraten mussten, wer welche Schlager gesungen hat", erklärt Jürgen gegenüber Bild. Zu Beginn habe der Wetteinsatz bei 100 Euro gelegen. Doch Iris sei sich so sicher gewesen, dass Juliane Werding im Song "Im Wagen vor mir" mitgesungen hat, dass sie den Wetteinsatz auf 1000 Euro erhöht habe. Die zweite Wette der TV-Bekanntheiten drehte sich dann sogar um die Staffel "Big Brother", an der die Ex von Peter Klein (56) selbst teilgenommen hat: Iris behauptete, dass diese ein Jahr gedauert habe, während Jürgen dagegen wettete. Schlussendlich behielt Jürgen Recht: "Kaum waren wir draußen, war es klar: Ich habe beide Wetten gewonnen."

Doch hat Jennifer Frankhausers (31) Mutter ihre Schulden auch beglichen? "Als ich auf meinen Kontoauszug schaute, konnte ich es kaum glauben: Sie hat mir direkt die 2000 Euro Wettschulden überwiesen", verrät der "Großer Bruder"-Interpret. Das habe ihn positiv überrascht: "Ich muss sagen, das hat mich schon umgehauen, dass sie die [Schulden] sofort beglichen hat."

SAT.1 Iris Klein, TV-Star

SAT.1 Jürgen Milski und Iris Klein

Getty Images Jürgen Milski, Entertainer

