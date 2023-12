Nicht alleinerziehend: Charlie Sheen teilt sich Sorgerecht!

Er zieht sie nicht alleine auf! Charlie Sheen (58) hatte früher mit seinem wilden Lebensstil, Alkoholeskapaden und Frauengeschichten für viel Aufsehen gesorgt. Seit einigen Jahren ist der Schauspieler aber nun nüchtern und konzentriert sich auf seine Familie und sich. Mit seiner Ex Brooke Mueller (46) hat er 14-Jährige Zwillinge. Um diese kümmert er sich alleine, wie er kürzlich behauptete. Doch dem ist wohl nicht so: Charlie teilt sich eigentlich das Sorgerecht mit Brooke!

Das beteuern zumindest Freunde der 46-Jährigen gegenüber Page Six. "Brooke und Charlie haben das gemeinsame Sorgerecht und erziehen ihre Söhne, die in Malibu zur Schule gehen, gemeinsam." Die Jungs haben zuletzt wohl eine längere Zeit bei ihrem Vater verbracht, weil Brooke sich nach einer neuen Bleibe in Malibu umgesehen habe. Bis ihr neues Haus fertig renoviert ist, sollen die Zwillinge bei Charlie bleiben – er sei aber nicht komplett alleine für sie verantwortlich, wie er zuvor erzählt hat.

Charlie scheint nicht besonders gut auf Brooke zu sprechen zu sein. Im Interview mit People meinte er, dass sich die Schauspielerin überhaupt nicht an der Erziehung beteilige und er ein "alleinerziehender Vater" sei: "Ihre Mutter hat versucht, einige Dinge auf ihrer Seite zu regeln, also ist sie im Moment nicht so oft anwesend."

Getty Images Brooke Mueller und Charlie Sheen

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Getty Images Charlie Sheen

