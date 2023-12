Charlie Sheen ist alleinerziehender Vater seiner zwei Söhne!

Charlie Sheen (58) ist ein exzentrischer Hollywoodstar. Der Two and a half Men-Darsteller machte in den vergangenen Jahren vor allem mit Drogen-, Alkohol- und Frauengeschichten von sich reden. Im Laufe der Jahre setzte der Schauspieler auch einige Kinder in die Welt: Unter anderem hat er zwei Söhne mit seiner Ex-Frau Brooke Mueller (46). Die Schauspielerin kämpft seit Jahren mit Drogenproblemen. Doch wer kümmert sich um die 14-jährigen Zwillinge von Charlie und Brooke?

Im Interview mit People gibt der Serienstar nun seltene Einblicke in sein aktuelles Leben. "Ich habe mich hauptsächlich um meine 14-jährigen Jungs gekümmert", gesteht er. Der Leinwandstar nennt sich selbst einen "alleinerziehenden Vater". Seine Ex beteilige sich aktuell nicht an der Erziehung. "Ihre Mutter hat versucht, einige Dinge auf ihrer Seite zu regeln, also ist sie im Moment nicht so oft anwesend", gibt Charlie preis. Von seinen Sprösslingen spricht der 58-Jährige nur in den höchsten Tönen: "Sie sind wirklich cool, wirklich klug und wirklich lustig."

Seine Kinder seien auch der Grund, weshalb der gebürtige New Yorker seine Drogenprobleme in den Griff bekommen habe. "Ich habe jetzt einen sehr beständigen Lebensstil", erzählt er stolz. Charlie konzentriere sich nun auf sich selbst, auf sein Leben und seine Kinder.

Getty Images Brooke Mueller und Charlie Sheen

Getty Images Charlie Sheen im Juni 2018

MEGA Schauspieler Charlie Sheen

