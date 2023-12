Baby bei Christina und Luca Hänni: Diese Stars gratulieren

Die Promis freuen sich mit ihnen. Heute haben Luca (29) und Christina Hänni (33) süße Neuigkeiten für ihre Fans: Sie werden zum ersten Mal Eltern. Erst in diesem Sommer wagten die Let's Dance-Stars den Schritt vor den Traualtar und schworen sich in einer romantischen Zeremonie ewige Treue. Nun soll die Familie erweitert werden. Und schon jetzt werden Luca und Christina von den Promis mit Gratulationen überhäuft!

Unter dem Instagram-Post, mit dem Luca und Christina ihr Babyglück verkünden, häufen sich die Kommentare mit Glückwünschen. So schreibt unter anderem Ekaterina Leonova (36): "Herzlichen Glückwunsch auch von mir. So süß seid ihr." Dem schließen sich auch Stefano Zarrella (33) und Evelyn Burdecki (35) an. Weitere Glückwünsche von den "Let's Dance"-Kollegen kommen von Kathrin Menziger und Massimo Sinató (43). Auch Jury-Mitglied Joachim Llambi (59) freut sich über den Nachwuchs: "Wie toll. Herzlichen Glückwunsch, es wird alles wunderbar."

Wie ergreifend schon die Hochzeit der beiden war, verrieten Luca und Christina vor einigen Monaten im Interview mit Bunte. "Ich habe die halbe Trauung durchgeweint. [...] In diesem Moment kommt dann sehr viel zusammen", erinnerte sich die Profitänzerin. Aber auch bei dem Sänger war kein Auge trocken geblieben. Vor allem seine Christina im Brautkleid habe ihm die Sprache verschlagen.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, 2023

Getty Images Joachim Llambi im September 2021

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni bei der Premiere von "No Time To Die"

