"Bachelor in Paradise"-Finale: Wie entscheiden sich Paare?

Aus wem wird ein Paar? Seit einigen Wochen suchen ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten bei Bachelor in Paradise erneut nach der großen Liebe. Dabei haben sich drei Paare gefunden: Tami und Steffen, Rebecca und Adrian (27) sowie Colleen und Amir. Nun steht das große Finale an, wo die Teilnehmer die Qual der Wahl zwischen ihrem Partner oder 10.000 Euro haben. Wie werden sich die Paare wohl entscheiden?

Tami und Steffen sind schon seit Tag eins ein unschlagbares Team. Die beiden verstehen sich prächtig – das wurde auch klar, als sie eine gemeinsame Nacht verbrachten. Die beiden konnten die Finger nicht voneinander lassen und schliefen miteinander. Als Karina (27) ins Paradies kam, geriet die junge Beziehung etwas ins Wanken, da die Beauty ein Auge auf den Hottie geworfen hatte. Die beiden waren sogar auf einem gemeinsamen Date. In der darauffolgenden Rosennacht gab Steffen aber trotzdem Tami seine Rose. Hält ihr Liebe?

Auch Rebecca und Adrian fanden auch schon nach wenigen Tagen zueinander. Zwischendurch machte der 27-Jährige aber Ex-Bachelorette Melissa (28) schöne Augen, was zu einigen Reibereien führte. Doch er entschied sich schlussendlich gegen sie und überreichte der einstigen "Let's Love"-Teilnehmerin seine Rose. Danach konnte die beiden niemand mehr trennen. Bei den Familiendates lief es allerdings nicht so gut – Adrians Mutter hätte sich Melissa an der Seite ihres Sohnes gewünscht. Hat ihre Beziehung trotzdem eine Chance?

Colleen und Amir hatten einen eher holprigen Start. Der Hannoveraner bandelte in den ersten Tagen nämlich mit Leyla an. Die beiden schienen sich auch schon ziemlich sicher miteinander zu sein. Doch als dann die Blondine ins Paradies kam, schickte er die 26-Jährige in die Wüste. Seitdem genießen die beiden die gemeinsame Zeit. Doch während Amir Feuer und Flamme zu sein schien, wirkte Colleen zuletzt eher kühl und suchte bei ihm nach Fehlern. Ob das gute Voraussetzungen für die beiden sind?

Die Kandidaten von "Bachelor in Paradise"

"Bachelor in Paradise"-Tami und Steffen

"Bachelor in Paradise"-Adrian und Rebecca

"Bachelor in Paradise"-Amir und Colleen

