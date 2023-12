Beim Weihnachtsausflug: Jessie J knuddelt ihren Sohn Sky

Jessie J (35) hat eine niedliche Begleitung. Im Mai dieses Jahres war für die britische Sängerin ein großer Traum wahr geworden: Gemeinsam mit ihrem Partner Chanan Colman begrüßte sie ihren ersten Nachwuchs auf der Welt. Söhnchen Sky ist der ganze Stolz seiner berühmten Eltern. Die frischgebackene Mutter teilt oft Aufnahmen ihres Wonneproppens. Bei diesen neuen Schnappschüssen von Sky bringt Jessie ihre Fans zum Schmelzen.

Die 35-Jährige und ihr Partner besuchten mit ihrem Baby ein angesagtes Weihnachtsdorf. Total happy posierte das süße Trio im winterlichen Zauberwald. Jessie kuschelte und schmiegte sich an Sky, der in seinem Weihnachtsmann-Outfit seinen Eltern die Show stahl. Grinsend und geduldig ließ der kleine Mann das Blitzlichtgewitter über sich ergehen. Den Familienausflug werden Jessie und Co. sicherlich nicht so schnell vergessen!

Vor rund einem halben Jahr hatte Sky seine Mutter zur glücklichsten Person der Welt gemacht. Anlässlich seines sechsmonatigen war die "Price Tag"-Interpretin emotional geworden. "Vor sechs Monaten hat sich meine ganze Welt für immer verändert. Das ist einfach das Beste, was mir jemals passiert ist", hatte Jessie in ihrer Instagram-Story geschrieben.

Anzeige

Getty Images Jessie J mit ihrem Sohn Sky und ihrem Partner Chanan Colman, Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Jessie J mit ihrem Sohn Sky und ihrem Partner Chanan Colman, Dezember 2023

Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J mit ihrem Sohn Sky

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de