Das Mamaleben mit Zwillingsbabys ist hart für Amy Childs!

Amy Childs (33) steht vor neuen Herausforderungen. Mit ihrem Verlobten Billy Delbosq hat die The Only Way Is Essex-Bekanntheit den Partner fürs Leben gefunden. Im April dieses Jahres wurde ihre Liebe durch die Geburt ihrer Zwillinge gekrönt. Die Reality-TV-Darstellerin und ihr Verlobter begrüßten eine Tochter und einen Sohn auf der Welt. Wie sie sich in ihrer Rolle als Mutter von Zwillingen einfindet, verrät Amy jetzt.

Gegenüber OK! gibt die Britin Einblicke in ihre Gefühlslage und Herausforderungen als Mama. "Ich arbeite lange und habe Zwillinge unter einem Jahr. Sie sind sehr anstrengend und es kann manchmal hart sein", gibt Amy zu. Doch das seien nur Kleinigkeiten, schließlich liebe die 33-Jährige ihren Nachwuchs über alles. "Aber wenn ich sehe, wie sie zusammenhalten, ist es so schön, das zu beobachten", schwärmt Amy.

Für die Influencerin ist es nicht der erste Nachwuchs.Aus zwei früheren Beziehungen hat Amy einen Jungen und ein Mädchen. Die beiden haben ihre jüngeren Geschwister auch schon ins Herz geschlossen, wie ein Schnappschuss deutlich zeigt. In ihrer Instagram-Story teilte die stolze Mama ein Bild, auf dem Töchterchen Polly ihre neugeborene Schwester auf dem Arm hält.

Instagram / amychilds1990 Amy Childs im Oktober 2022

Instagram / amychilds1990 Billy Delbosq und Amy Childs mit ihren Zwillingen, April 2023

Instagram / amychilds1990 Amy Childs Tochter Polly und ihre Geschwister

