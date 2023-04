Amy Childs verrät die Namen ihrer neugeborenen Zwillinge!

Sie verrät endlich, wie sie heißen! Amy Childs (32) hatte 2022 eine schöne Neuigkeit mit ihren Fans geteilt: Sie war zum dritten Mal schwanger. Die ehemalige "The Only Way is Essex"-Darstellerin und ihr Freund Billy Delbosq erwarteten sogar Zwillinge! Der Junge und das Mädchen erblickten vor einer Woche das Licht der Welt und machen ihre Eltern seitdem überglücklich. Jetzt verrät Amy endlich auch die Namen der beiden!

Bei Instagram teilt sie ein niedliches Video der Neugeborenen und schreibt dazu: "Billy River Delbosq und Amelia Mae Delbosq." Den Clip versieht sie mit einem blauen und einem rosafarbenen Herzchen. Auch die Rufnamen der beiden bleiben kein Geheimnis: "Billy und Millie". Amy Fans sind hellauf begeistert: "Wunderschöne Namen! Ich liebe die beiden jetzt schon!"

Nur wenige Tage nach der Geburt teilte die Schönheit süße Fotos von sich, ihrem Kindsvater und den Kleinen im Netz. Neben dem Posting schwärmte Amy: "Wilkommen auf der Welt unsere wunderschönen kleinen Zwillinge". Auch eine kleine Liebeserklärung macht sie ihren Kids: "Mami und Papi lieben euch so sehr." Mit der Geburt der beiden sei ihre Familie endlich komplett.

Instagram / amychilds1990 Amy Childs Zwillinge im April 2023

Instagram / amychilds1990 Billy Delbosq und Amy Childs mit ihren Zwillingen, April 2023

Instagram / amychilds1990 Amy Childs mit ihrem Partner Billy Delbosq

