Dieses coole Geschenk bekam Taylor Swift von Travis' Chef!

Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut! Am 13. Dezember feierte Taylor Swift (34) ihren 34. Geburtstag. Neben einer großen Geburtstagsparty, zu der ihr engsten Promi-Freunde eintrudelten, durfte sich die Musikerin natürlich auch über zahlreiche Geschenke freuen. Was die Grammy-Gewinnerin von ihrem neuen Freund Travis Kelce (34) bekam, verriet sie bisher noch nicht. Doch ob er das Geschenk vom Boss seines Footballteams toppen kann? Der hat für Taylor nämlich ziemlich tief in die Tasche gegriffen!

Wie The Sun berichtet, hat die Sängerin von dem Miteigentümer der Kansas City Chiefs, Clark Hunt, ein wertvolles Präsent bekommen: Einen Mikrofonkoffer im Wert von 5.230 Euro! Und warum ist das kleine Gepäckstück so teuer? Es soll über und über mit Swarovski-Diamanten besetzt sein – passend zu den funkelnden Bühnenoutfits der "Bejeweled"-Interpretin.

Über Travis' Geburtstagsgeschenk wird im Netz wild spekuliert. Einige vermuten, dass er seiner Liebsten einen Ring geschenkt hat, denn Taylor wurde mit einem von blauen Steinen umgebenem Opalring gesichtet. "Blauer Topas ist einer der Geburtssteine für Dezember und beim Opal gilt das für Oktober", schreibt ein User im Netz – zufällig hat der Footballer im Oktober Geburtstag...

Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

Taylor Swift im März 2023

Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

