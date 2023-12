"First Dates"-Star Roland Trettl trauert um seine Mutter (†)

Er macht aktuell eine schwere Zeit durch. Hinter Roland Trettl (52) liegt ein turbulentes Jahr: Im Januar hatte der First Dates - Ein Tisch für zwei-Gastgeber verkündet, dass seine Frau Daniela und er sich nach zwölf Ehejahren und einem gemeinsamen Sohn getrennt haben. Nun geht der Starkoch erneut mit einer traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit: Roland musste Abschied von seiner geliebten Mutter Margot nehmen.

Auf Instagram gibt der 52-Jährige preis, dass Margot am Dienstag im Alter von 74 Jahren verstorben ist. "Pfiati und herzlichen Dank, liebe Mama. Ruhe in Frieden. Wir sehen uns in ein paar Jahrzehnten wieder", schreibt er zu einer Schwarzweißaufnahme von ihm und seiner geliebten Mutter. Trotz seiner Trauer über den schweren Verlust versucht Roland, die Fassung zu bewahren: "Teste dort, wo du jetzt bist, schon mal die besten Restaurants, die wir dann gemeinsam besuchen werden."

Anfang des Jahres veröffentlichte Roland ein kurzes Video mit seiner Noch-Ehefrau im Netz und verkündete darin das Ende ihrer Ehe. "Als Paar getrennt, als Eltern für unseren Sohn immer gemeinsam aktiv", erklärte Dani. Der gebürtige Südtiroler versicherte zudem, dass ihr gemeinsamer Nachwuchs trotz der Trennung immer eine gute Zeit haben werde.

Instagram / roland_trettl Roland Trettl mit seiner Mutter Margot

Getty Images Roland Trettl und Tim Raue im September 2023

Instagram / roland_trettl Roland und Dani Trettl im Juni 2022

