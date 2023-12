Meg Bellamy erinnert sich nicht an "The Crown"-Ereignisse

Das war vor ihrer Zeit. Meg Bellamy spielt in The Crown eine Schlüsselrolle. In der sechsten Staffel wird sie Prinzessin Kate (41), damals besser bekannt als Kate Middleton, verkörpern. Zusammen mit Ed McVey lässt sie die Liebesgeschichte der Prinzessin von Wales mit dem Thronfolger Prinz William (41) aufleben. Doch was genau damals zwischen den beiden Royals passierte, erlebte Meg gar nicht bewusst.

Zu Gast in der Show "This Morning" plaudern die jungen Darsteller aus "The Crown" über ihre Rollen. Dabei enthüllt Meg, dass sie überhaupt nicht wusste, wie Kate und William sich kennenlernten und was damals überhaupt passierte. "Wir waren Babys, wir erinnern uns nicht wirklich an irgendetwas aus dem realen Leben, das in dieser Serie vorkommt", erklärt die 21-Jährige. Einen Nachteil sehe sie darin aber nicht. Viel eher habe es geholfen, unvoreingenommen an die Figuren heranzugehen.

In dem Gespräch erzählt Meg auch, wie sie an die Rolle herangekommen ist. Denn wie ihre Kollegen musste sie zu einem offenen Casting. Als sie dann den bestätigenden Anruf bekam, spielte sie aber eine völlig andere Rolle. "Ich war im Legoland Windsor, als ich den Anruf bekam. Ich spielte gerade eine Riesenschlange, als ich die Nachricht erhielt", erinnert sie sich lachend.

Netflix/Justin Downing Meg Bellamy und Ed McVey als Prinzessin Kate und Prinz William in "The Crown"

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, Oktober 2023

Getty Images Meg Bellamy, Schauspielerin

