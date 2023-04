Staffel sechs: So sehen Kate und William in "The Crown" aus

The Crown zeigt endlich die Liebesgeschichte von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41)! Die sechste Staffel der Serie wird sich vor allem mit dem Drama um Prinzessin Diana (✝36) und ihren tragischen Tod befassen. Dafür haben die Serienmacher sich einiges einfallen lassen, sogar das Unfallauto wurde extra nachgebaut. Aber es wird auch wieder romantisch – denn nun wurden die ersten Bilder von William und Kate enthüllt.

Der Streaming-Riese Netflix veröffentlicht nun endlich die langersehnten Bilder von William und Kate in "The Crown". In die Rollen der beiden Royals werden die Darsteller Ed McVey und Meg Bellamy schlüpfen. Und sie werden die Geschichte des Ehepaares von Anfang an erzählen. Die Plattform verriet bereits, dass alles an der Universität St. Andrews beginnen wird, wo der junge Prinz versucht, ein möglichst normales Leben zu führen. Auf dem Campus begegnet er dann der jungen Kate Middleton, mit der er bald eine Romanze beginnt.

Völlig neu dürften Ed und Meg den Fans aber nicht sein. Bereits im März hatten Fotografen die beiden am Set von "The Crown" gesehen. Dabei wurden sie beim Dreh am Originalschauplatz fotografiert. Vor dem St. Andrews College schienen sie die ersten Szenen zu filmen, die nun auf den ersten Szenenbildern zu sehen sind.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Dezember 2022

Netflix/Keith Bernstein Ed McVey als Prinz William in "The Crown"

Instagram / ed_mcvey_ Ed McVey und Meg Bellamy, "The Crown"-Darsteller

