"Temptation Island V.I.P."-Umut bereut Fremdgehen mit Emma!

Er würde sein Verhalten gerne rückgängig machen! Bei "Temptation Island V.I.P. betrog Umut Tekin (26) seine damalige Freundin Jana-Maria Herz (31) mit Verführerin Emma Fernlund. Beim "Temptation-Date" kam es zum Sex im Badezimmer, nachdem sich die beiden zuvor bereits im Whirlpool geküsst hatten. Beim finalen Lagerfeuer wurde der Lockenkopf mit seinen Fehlern konfrontiert – zeigte sich aber nicht wirklich einsichtig. Das sieht nun anders aus: Umut bereut es, mit Emma fremdgegangen zu sein!

"Als Emma und ich uns nähergekommen sind, habe ich dabei nicht an Jana-Maria gedacht, was so nicht richtig von mir war", gibt der gelernte Pfleger im Promiflash-Interview zu und fügt hinzu: "Mit Emma zu schlafen, war nicht richtig. Ich hätte das finale Lagerfeuer abwarten sollen." Den Betrug würde er gerne rückgängig machen wollen: "Ich bereue, dass ich fremdgegangen bin."

Auch Emma lehnt Umuts Verhalten beim finalen Lagerfeuer ab. In ihrer Instagram-Story bezog sie Stellung: "Ich finde, dass Umut in dem Moment des Lagerfeuers nicht gut reflektiert hat beziehungsweise eher eine Abwehrhaltung eingenommen hat und nicht so richtig seinen Fehler einsehen wollte." Emma habe sich von Umut ein anderes Verhalten gewünscht: "In so einem Moment hätte man ein bisschen mehr Einsicht zeigen können und für das Fehlverhalten geradestehen, das man an den Tag gelegt hat."

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund im Mai 2023

