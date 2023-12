"The Masked Singer"-USA: Dieser Promi steckte unter der Kuh!

Dieser Superstar wurde demaskiert! Während die beliebte Rateshow The Masked Singer die deutschen Fans derzeit noch beschäftigt, da das große Finale noch aussteht, wurden die US-amerikanischen Zuschauer schon erlöst. Denn die Staffel ist zu Ende und damit wurden alle Masken abgelegt. Unter anderem waren Janel Parrish (35) und John Schneider dabei. Das süße Kuh-Kostüm hat nach zahlreichen tollen Performances gewonnen – und Ne-Yo (44) steckte darunter!

In der letzten Folge der diesjährigen Ausgabe wurde es nochmal richtig spannend. Die Kuh und der Donut lieferten sich ein spannendes Duell – das Süßgebäck rührte das Rateteam sogar zu Tränen mit einer seiner Darbietungen. Letztendlich überzeugte das Tierchen die Zuschauer aber am meisten und durfte die Trophäe mit nach Hause nehmen. "Das ist mein Junge, Ne-Yo", zeigte sich Robin Thicke (46) ziemlich sicher vor der Demaskierung.

Und auch Nicole Scherzinger (45) entlarvte den "So Sick"-Interpreten noch vor der Demaskierung. Nicht ganz so sicher waren sie sich bei dem Donut. Tatsächlich sang Woche für Woche John Schneider in dem süßen Kostüm. Seine Teilnahme widmete er seiner verstorbenen Frau Alicia Allain, die im Februar dieses Jahres den Kampf gegen den Krebs verloren hatte.

Anzeige

Getty Images Nicole Scherzinger, Ken Jeong und Robin Thicke, 2019

Anzeige

Getty Images Ne-Yo, Sänger

Anzeige

Instagram / johnschneider Alicia Allain und John Schneider

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de