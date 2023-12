Daniela Katzenberger hat Weihnachten eine "Fress-Freikarte"

Daniela Katzenberger (37) greift an Weihnachten wieder richtig zu. Die Influencerin hat in diesem Jahr rund zehn Kilo abgenommen – unter anderem durch die Umstellung ihrer Ernährung. Zuvor hatte sie vier Latte macchiato am Tag getrunken, jetzt seien es stattdessen nur noch zwei Cappuccino. An Weihnachten will die Reality-TV-Protagonistin ihr Konsumverhalten aber nicht allzu streng unter Kontrolle halten. Dani möchte ordentlich schlemmen!

"Weihnachten achte ich auf gar nichts. Vor allem nicht auf die Kalorien", erzählt Kultblondine gegenüber Bild. Sie arbeite bereits seit Sommer figurtechnisch für die Feiertage vor, um einen Puffer zu haben: "Eine Fress-Freikarte! Und dazu diese herrliche Stimmung, wenn die Welt mal für ein paar Tage etwas langsamer wird: Es ist still, es ist mal nichts los, alle genießen. Herrlich!" Im Januar möchte sie allerdings schon wieder mit dem Sport loslegen – denn sie hat ein Ziel: "Nächstes Jahr im Herbst will ich an einem richtigen Bikini-Wettbewerb teilnehmen."

Die Feiertage verbringen Dani, ihr Mann Lucas (56) und ihre Tochter Sophia (8) nicht zu Hause auf Mallorca, sondern in Deutschland: "Heiligabend sind wir zuerst im Schwarzwald in einem Wellnesshotel. Ich kann ja schon ganz passabel kochen, aber diese deftigen Sachen überlasse ich manchmal lieber den Profis." Am zweiten Weihnachtstag seien sie dann im neuen Haus ihrer Mutter Iris Klein (56). "Sie wird kochen, ihr Freund kommt dazu und natürlich meine schwangere Schwester", freut sich die 37-Jährige. Es soll dort Truthahn und Knödel geben.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Oktober 2022

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein und ihre Tochter Daniela Katzenberger

