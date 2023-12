Demi Lovatos Verlobungsring kostete fast 850.000 Euro!

Jute$ hat offenbar tief in die Tasche gegriffen! Der Musiker hatte seiner Partnerin Demi Lovato (31) vor wenigen Tagen die Frage aller Fragen gestellt. Der Heiratsantrag sei sehr persönlich und intim gewesen. Danach waren die beiden gemeinsam in ihrem Lieblingsrestaurant essen. Später teilte Demi auch auf Social Media ein paar Eindrücke von dem besonderen Tag und präsentierte stolz ihren Verlobungsring. Dafür hat Jute$ offenbar auch einige Scheine auf den Tisch gelegt!

Wie People berichtet, handele es sich bei dem Klunker um einen birnenförmigen Solitär-Diamant-Verlobungsring der Luxus-Schmuckboutique Material Good aus New York City. Der Schmuckexperte Neil Dutta vermutete gegenüber Hello!, dass ein solcher Ring bis zu 926.000 US-Dollar, also umgerechnet etwa 842.900 Euro wert sein kann. Zudem erklärte er: "Birnenförmige Diamanten symbolisieren Frauen, die sich im Takt ihrer Trommel bewegen, und stehen typischerweise für jemanden mit einem starken Willen, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung."

Demi hatte zunächst Schwierigkeiten, ihr Glück zu realisieren. "Ich bin immer noch sprachlos. Letzte Nacht war die beste Nacht meines Lebens und ich kann nicht glauben, dass ich die Liebe meines Lebens heiraten darf", schrieb sie einen Tag nach den Liebes-News auf Instagram.

Getty Images Jordan Lutes und Demi Lovato

Instagram / ddlovato Demi Lovatos Verlobungsring

Getty Images Jute$ und Demi Lovato im Jahr 2023

