"Richtig hart entstellt": Beauty-Fail bei Cora Schumacher!

Das ging wohl schief! Ab dem 19. Januar ist es wieder so weit: Stars und Sternchen stellen sich spektakulären Aufgaben in der australischen Wildnis! Auch Cora Schumacher (46) ist mit von der Partie und wird in wenigen Wochen ins Dschungelcamp einziehen. Dafür wollte sich die Ex von Ralf Schumacher (48) noch mal auffrischen lassen – doch das ging für sie ziemlich daneben. Im Netz äußert sich Cora zu dem Missgeschick!

In ihrer Instagram-Story meldet sich der TV-Star zu Wort und zeigt sich mit frisch gestochenen Augenbrauen, die ihr allerdings so gar nicht zusagen. "Maja versucht jetzt gerade, diese Augenbrauen zu retten, die so richtig hart verkackt wurden", kommentiert sie die Aufnahme. Eine der Brauen müsse jetzt angehoben und vergrößert werden, die andere tiefer gesetzt und verlängert. "Ich wurde wirklich richtig hart entstellt", klagt die Blondine.

Ob sie nach dem Beauty-Rettungsversuch bereit für die nächste Herausforderung ist? Die 46-Jährige hat große Pläne für den Aufenthalt im australischen Busch. Unter anderem auch ein persönliches Ziel: "Mein Motto ist gerade so ein bisschen 'Eat, Pray, Love'. In Down Under gibt es Reis und Bohnen und vieles Unappetitliches mehr – doch dann geht es um mich und meine Reise zu mir selbst", erklärt Cora gegenüber BILD.

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, TV-Star

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, TV-Star

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im März 2022

