Sie ist "Are You The One?"-Gerrits drittes Perfect Match!

Das Quartett ist komplett! In den vergangenen zwei Folgen kam es für die Singles bei Are You The One? zu einem großen Schock. Moderatorin Sophia Thomalla (34) ließ die Bombe platzen, dass Gerrit Kleinz drei Perfect Matches hat. Der Student ging mit Tais in die Matchbox, anschließend wurde bekannt, dass Melanie die Zweite im Bunde ist. Jetzt wurde aufgelöst, welche andere Single-Lady auch noch zu Gerrit gehört.

"Das dritte Perfect Match ist Pia", verriet Sophia der Truppe. Somit geht die Magdeburgerin alleine und ohne das Preisgeld nach Hause. Zutiefst traurig und unter Tränen erklärte die 24-Jährige, dass sie gerne noch länger geblieben wäre. Im anschließenden Einzelinterview schien Pia sich dann gefasst zu haben. "Es ist in Ordnung, was soll ich machen, das ist das Leben. Man gewinnt nicht immer", waren ihre abschließenden Worte.

Für die Promiflash-Leser scheint dies keine große Überraschung gewesen zu sein. Denn in einer Umfrage [Stand 22:12, 14 Uhr] waren 35,1 Prozent der Befragten davon überzeugt, dass Pia Gerrits drittes Match ist. Auf dem zweiten Platz befand sich Edda Pilz, die davon ausging, auch gehen zu müssen.

RTL / Frank Beer Melanie, Kandidatin bei "Are You The One?"

RTL / Frank Beer Pia, Kandidatin bei "Are You The One?"

RTL / Frank Beer Gerrit Kleinz, Kandidat bei "Are You The One?"

