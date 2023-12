Vor Tod: Deshalb ließ Anna Cardwell ihren Krebskampf filmen

Im Januar hatte June Shannons (44) Tochter Anna Cardwell (✝29) ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Ihre Fans nahm sie auf ihrer schweren Reise mit. Vor wenigen Tagen verkündete June dann traurige Neuigkeiten: Ihre Tochter ist gestorben. Ihre letzten Monate ließ die Reality-Bekanntheit filmen. Sie werden in der Show "Mama June" zu sehen sein. Nun erklärt ihr Ehemann Eldridge Toney, warum sich Anna die filmische Begleitung gewünscht hat.

Wie er gegenüber People berichtet, habe seine verstorbene Frau mehr Aufmerksamkeit auf ihre seltene Erkrankung lenken wollen. "Die Dreharbeiten waren etwas, das Anna unbedingt machen wollte. Sie wollte das Bewusstsein für ihre Krebsart schärfen, denn sie ist sehr selten und es gibt so vieles, das man noch nicht darüber weiß", erklärt er Annas Absichten.

Auch an ihrer Beerdigung werden ihre Fans teilnehmen können. Ursprünglich habe Anna sich gewünscht, dass ihre Beerdigung per Livestream auf TikTok übertragen wird. Ihre Familie überlegte sich jedoch etwas anderes. "Ihr könnt von 14:00 bis 15:00 Uhr ins Bestattungsinstitut White Columns in Gordon, Georgia, kommen", lud June die Fans ihrer Tochter vor wenigen Tagen auf Instagram ein.

Anzeige

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell mit ihrem Mann Eldridge Toney im Mai 2023

Anzeige

MEGA Anna Cardwell und June Shannon

Anzeige

MEGA Anna Cardwell und ihre Familie bei der Chemotherapie im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de