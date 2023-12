Wegen Papa: Influencerin Caro Daur bleibt für immer Single

Hat sie den Glauben an die Liebe etwa schon aufgegeben? Caro Daur (28) hatte 2020 ihre Beziehung zu Tommi Schmitt (34) öffentlich gemacht. Der Moderator und die Influencerin trennten sich allerdings im Dezember 2022. Im Anschluss wurden beide mit potenziellen neuen Partnern in Verbindung gebracht – bei der Beauty sollte es aber nichts Ernstes werden. Nun vermutet Caro, dass sie für immer Single bleibt – und das auch noch wegen ihres Papas.

"Es wird nicht möglich sein, meinen Vater zu toppen. Erinnert euch an meine Worte: Mit 80 werde ich irgendwo mit Katzen sitzen, wahrscheinlich ohne Mann, weil mein Papa einfach zu lieb ist", erzählt die Blondine im Interview mit Bunte. Ihr Papa setze einfach zu hohe Standards, die Caro in einem neuen Partner auch finden wolle. Die Beziehung zu ihren Eltern ist der 28-Jährigen total wichtig: "Ich bin so dankbar für meine Eltern. Sie machen so viel für mich. Besonders mein Papa, er würde alles für mich tun, wirklich alles."

Zwischenzeitlich sah es so aus, als würde es zwischen Caro und Frédéric Arnault knistern. Das Model teilte nämlich innerhalb weniger Wochen zwei Fotos von sich und dem Luxus-Erben. Dieser soll aber laut Bild in Lisa Manobal (26), die Teil der weltbekannten südkoreanischen Girlgroup Blackpink ist, verliebt sein.

Instagram / carodaur Caro Daur, Influencerin

Getty Images Frédéric Arnault im Juli 2022

