Zuschauer gelangweilt: "Are You The One?"-Staffel floppt!

Diese Staffel scheint die Fans nicht sonderlich gut zu unterhalten. Seit einigen Wochen ist Are You The One? mit einer neuen Ausgabe und mit neuen, heißen Singles zurück. Eigentlich erfreut sich die Datingshow einer großen Popularität – es gibt bereits mehrere V.I.P.-Versionen der Sendung, in der die Realitystars ihr Perfect Match suchen. Doch der Cast der aktuellen Normalo-Staffel langweilt die Zuschauer!

Unter dem Instagram-Beitrag der Show regen sich die User jetzt auf. "Kommuniziert doch offen, dass ihr die Langweiler raushaben wollt, ist ja zu offensichtlich alles", wird den Machern sogar unterstellt. "Mit Abstand die schlechteste Staffel überhaupt, die ist sogar so schlecht, dass man befürchten könnte, die Normalo-Serie wird abgesetzt! Wie kann man denn so schlecht casten?", schimpft ein anderer. Für viele sei es schlichtweg "ein Kindergarten".

Mit den Langweilern könnte das Dreier-Perfect-Match gemeint sein, das in der zehnten Folge die Villa verlassen musste. Nachdem Gerrit Kleinz in Tais seine Traumfrau gefunden hatte, musste auch Neuzugang Melanie, von der nicht viel zu sehen war, den Heimweg antreten.

Anzeige

RTL / Frank Beer Die weiblichen Teilnehmer der fünften Staffel von "Are You The One?"

Anzeige

RTL / Frank Beer Die Jungs der fünften "Are You The One?"-Staffel

Anzeige

RTL / Frank Beer Gerrit Kleinz, Kandidat bei "Are You The One?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de