George Clooney frech: Amals Essen würde Familie umbringen!

Ist Amal Clooney (45) keine begnadete Köchin? Die gebürtige Libanesin ist seit Jahren als Aktivistin und Anwältin erfolgreich. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie sogar schon am Internationalen Gerichtshof in Den Haag und als Beraterin für die Vereinten Nationen. Doch während sie es beruflich richtig drauf hat, mangelt es bei einer anderen Sache offenbar an Talent: Laut ihrem Ehemann George (62) kann Amal gar nicht kochen!

Gegenüber Extra erklärt der Hollywoodstar zuletzt: "Meine Frau ist eine brillante Anwältin – sie ist eine der größten Fürsprecherinnen der Welt [...], aber ich sollte besser kochen, sonst werden wir alle sterben!" Deshalb werde er auch das Festmahl an Weihnachten übernehmen: "Ich werde einen kleinen Truthahn kochen!"

Diese Aussage dürfte einige Fans nicht besonders wundern. Immerhin kam erst vor Kurzem heraus, was das Lieblingsessen der zweifachen Mutter ist: Pizza! Die Köchin des Ehepaars verriet nämlich, dass Amal dieses Gericht mindestens einmal die Woche zu sich nehme.

Anzeige

Getty Images Amal Clooney im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney im September 2022

Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de