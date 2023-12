In Klinik: Fritz Weppers' Frau befürchtete das Schlimmste!

Um Fritz Wepper (82) stand es gesundheitlich in der letzten Zeit nicht allzu gut. Der Schauspieler ist nicht bloß in tiefer Trauer um seinen erst kürzlich verstorbenen Bruder Elmar Wepper (79) – auch er hat mit seiner Gesundheit stark zu kämpfen. Aufgrund einer erneuten Blutvergiftung musste der Synchronsprecher vor wenigen Tagen ins Krankenhaus. Mittlerweile gehe es ihm den Umständen entsprechend gut. Fritz' Frau Susanne ging aber schon von dem Schlimmsten aus!

"Der Zustand von Fritz war anfangs doch sehr ernst. Ich weiß nicht, wie oft ich mich in den vergangenen Jahren schon von Fritz verabschiedet habe", beichtet Susanne im Interview mit Bild. Das Hoffen und Bangen, dass alles gut wird, koste sie sehr viel Kraft, denn sie sei sehr unruhig und angespannt. "Wenn dann Entwarnung kommt, fällt die Spannung ab und man ist so erschöpft, dass man in der Sekunde einfach einschlafen könnte. Man kann sich auch darauf nicht vorbereiten. Es trifft einen jedes Mal wieder mit voller Breitseite", fährt die 49-Jährige fort.

Die nächsten Tage müsse Fritz aber noch im Krankenhaus bleiben – doch es gibt einen Lichtblick. "Ich kann aber Heiligabend für ein paar Stunden nach Hause“, verrät er selbst. Denn seine Familie gebe dem 82-Jährigen sehr viel Kraft. Er erklärt: "Den Energieschub kann kein Medikament ersetzen. Ich freue mich trotz allem auf Weihnachten."

SCHULTES, KLAUS Elmar und Fritz Wepper, Schauspieler

Getty Images Fritz Wepper, Schauspieler

Getty Images Fritz Wepper und seine Tochter Sophie, 2011

